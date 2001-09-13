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В Северной Корее провели впечатляющее факельное шествие. Видео

В Северной Корее провели впечатляющее факельное шествие. Видео Мероприятие посвятили семидесятилетию страны.

В Пхеньяне вечером 9-го сентября прошло масштабное факельное шествие, которым завершились праздничные мероприятия в честь 70-летия КНДР, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

На площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне пришли тысячи студентов, – пишет Медуза.

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С помощью факелов они выстраивали лозунги: «Да здравствует кимирсенизм-кимчениризм!», «Да здравствует верховный лидер товарищ Ким Чен Ын!» и «Да здравствует непобедимая Трудовая партия Кореи!».

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 Теги: КНДР, факельное шествие

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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