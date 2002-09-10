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Для космонавтов разработали специальное шампанское. Видео

Для космонавтов разработали специальное шампанское. Видео Секрет напитка - в бутылке, позволяющей употреблять его в невесомости.

Во Франции создали напиток для космических туристов. Специально разработанная бутылка позволяет разливать шампанское в условиях нулевой гравитации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Емкость состоит из двух частей – в верхней сохраняется напиток, а в нижней – специальный клапан. Он позволяет выжать небольшую порцию игристого в виде пены.

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Для космического шампанского даже разработали специальные бокалы.

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 Теги: шампанское, космонавты

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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