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Marvel опубликовала свежие тизеры нового сезона "Одаренных". Видео
Новый сезон выйдет 25 сентября.
Студия Marvel представила два новых трейлера второго сезона сериала "Одаренные".
В видеороликах сюжет фокусируется на борьбе среди мутантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
В сериале рассказывается о родителях, чьи дети открывают в себе сверхъестественные способности. Семья вынуждена скрываться от правительства, недружелюбно настроенного по отношению к юным мутантам, и присоединяется к подпольной организации суперлюдей.
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Второй сезон выйдет 25 сентября.
Студия Marvel представила два новых трейлера второго сезона сериала "Одаренные".
В видеороликах сюжет фокусируется на борьбе среди мутантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
В сериале рассказывается о родителях, чьи дети открывают в себе сверхъестественные способности. Семья вынуждена скрываться от правительства, недружелюбно настроенного по отношению к юным мутантам, и присоединяется к подпольной организации суперлюдей.
Читайте также: SsangYong опубликовала тизеры электрического кроссовера
Второй сезон выйдет 25 сентября.
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