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Marvel опубликовала свежие тизеры нового сезона "Одаренных". Видео

Marvel опубликовала свежие тизеры нового сезона "Одаренных". ВидеоНовый сезон выйдет 25 сентября.

Студия Marvel представила два новых трейлера второго сезона сериала "Одаренные".

В видеороликах сюжет фокусируется на борьбе среди мутантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

В сериале рассказывается о родителях, чьи дети открывают в себе сверхъестественные способности. Семья вынуждена скрываться от правительства, недружелюбно настроенного по отношению к юным мутантам, и присоединяется к подпольной организации суперлюдей.

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Второй сезон выйдет 25 сентября.




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 Теги: Одаренные, новый сезон

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Сегодня, 09:57 » Автор: Ирина Шевченко
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