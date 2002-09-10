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Дело Бабченко: подозреваемый сделал громкое заявление. Видео
Фигурант дела Бабченко заявил, что работает на СБУ.
В сети появилось видео, на котором мужчина, представившийся Вячеславом Пивоварником - фигурантом дела Бабченко, заявил, что он является агентом СБУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видеообращение появилось на канале Viacheslav Pivovarnik 12 сентября. Обнародована запись - первое и единственное видео на канале.
В видеообращении он говорит, что 11 сентября в городе Чоп на него совершили покушение. По его словам, был заминирован вход в дом, где живут его родители и взрывное устройство все-таки сработало, но никто не пострадал.
По словам мужчины, он в 2010 году якобы был завербован СБУ, а организация покушения на журналиста Бабченка "была элементом спецоперации ведомства".
"Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ", - заявил он.
"Одной из моих задач или целей было наполнение черной кассы СБУ. В эту неформальную структуру входили высшие чины СБУ", - утверждает мужчина.
Он рассказал, что якобы по заданию СБУ он проник в политические и деловые круги России, а также имел задачей наладить сотрудничество с местными спецслужбами.
"Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей - это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых имела целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать российский след. А во-вторых, это было просто запугивание и взятие под контроль части журналистов и общественных деятелей", - заявил мужчина.
"Первые недели мой куратор уверял меня, что это часть нового плана. Но из доверенных источников я получил информацию, что в этом плане я расходный материал", - утверждает мужчина на видео.
Также он заявил, что Бориса Германа заставили пойти на сделку со следствием.
Мужчина, назвавший себя Пивоварником, уточнил, что СБУ может "списать на него подготовку многих терактов в Украине, демонстрируя российский след только потому, что он работал на СБУ на территории РФ".
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"В случае угрозы моей жизни со стороны спецслужб или жизни моих близких, я начну выкладывать компрометирующие их материалы", - угрожает мужчина.
Бывший генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский заявил, что не знает лично Пивоварника и добавил, что не мог его вербовать в 2010 году, потому что с 2008 года находится на пенсии.
В СБУ отказались комментировать данное видео. Евгений Солодко, адвокат Бориса Германа отметил, что не знает, кто это, а Пивоварника он не видел.
В сети появилось видео, на котором мужчина, представившийся Вячеславом Пивоварником - фигурантом дела Бабченко, заявил, что он является агентом СБУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видеообращение появилось на канале Viacheslav Pivovarnik 12 сентября. Обнародована запись - первое и единственное видео на канале.
В видеообращении он говорит, что 11 сентября в городе Чоп на него совершили покушение. По его словам, был заминирован вход в дом, где живут его родители и взрывное устройство все-таки сработало, но никто не пострадал.
По словам мужчины, он в 2010 году якобы был завербован СБУ, а организация покушения на журналиста Бабченка "была элементом спецоперации ведомства".
"Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ", - заявил он.
"Одной из моих задач или целей было наполнение черной кассы СБУ. В эту неформальную структуру входили высшие чины СБУ", - утверждает мужчина.
Он рассказал, что якобы по заданию СБУ он проник в политические и деловые круги России, а также имел задачей наладить сотрудничество с местными спецслужбами.
"Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей - это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых имела целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать российский след. А во-вторых, это было просто запугивание и взятие под контроль части журналистов и общественных деятелей", - заявил мужчина.
"Первые недели мой куратор уверял меня, что это часть нового плана. Но из доверенных источников я получил информацию, что в этом плане я расходный материал", - утверждает мужчина на видео.
Также он заявил, что Бориса Германа заставили пойти на сделку со следствием.
Мужчина, назвавший себя Пивоварником, уточнил, что СБУ может "списать на него подготовку многих терактов в Украине, демонстрируя российский след только потому, что он работал на СБУ на территории РФ".
Читайте также: Путин сделал громкое заявление по делу Скрипалей
"В случае угрозы моей жизни со стороны спецслужб или жизни моих близких, я начну выкладывать компрометирующие их материалы", - угрожает мужчина.
Бывший генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский заявил, что не знает лично Пивоварника и добавил, что не мог его вербовать в 2010 году, потому что с 2008 года находится на пенсии.
В СБУ отказались комментировать данное видео. Евгений Солодко, адвокат Бориса Германа отметил, что не знает, кто это, а Пивоварника он не видел.
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