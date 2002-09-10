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Дело Скрипалей: подозреваемые дали интервью российскому СМИ. Видео

Дело Скрипалей: подозреваемые дали интервью российскому СМИ. ВидеоБоширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора.

Подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".

Оба заявили, что не работают в ГРУ, являются бизнесменами средней руки, до сего момента не знали о существовании Сергея Скрипаля и вещества Новичок. В Великобританию они не привозили с собой флакон женских духов, так как "для нормального мужчины это глупо".

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По словам россиян, после событий в Солсбери, "наша жизнь превратилась в кошмар и полностью перевернулась, нам страшно выйти на улицу после случившегося".

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 Теги: отравление Скрипалей, интервью

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Сегодня, 14:39 » Автор: Ирина Шевченко
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