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Дело Скрипалей: подозреваемые дали интервью российскому СМИ. Видео
Боширов и Петров назвали целью визита в Солсбери осмотр собора.
Подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".
Оба заявили, что не работают в ГРУ, являются бизнесменами средней руки, до сего момента не знали о существовании Сергея Скрипаля и вещества Новичок. В Великобританию они не привозили с собой флакон женских духов, так как "для нормального мужчины это глупо".
Читайте также: Путин сделал громкое заявление по делу Скрипалей
По словам россиян, после событий в Солсбери, "наша жизнь превратилась в кошмар и полностью перевернулась, нам страшно выйти на улицу после случившегося".
Подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".
Оба заявили, что не работают в ГРУ, являются бизнесменами средней руки, до сего момента не знали о существовании Сергея Скрипаля и вещества Новичок. В Великобританию они не привозили с собой флакон женских духов, так как "для нормального мужчины это глупо".
Читайте также: Путин сделал громкое заявление по делу Скрипалей
По словам россиян, после событий в Солсбери, "наша жизнь превратилась в кошмар и полностью перевернулась, нам страшно выйти на улицу после случившегося".
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