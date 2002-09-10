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На Харьковщине задержали мужчину, готовившего убийство. Видео
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Парень хотел убить женщину и завладеть его имуществом под Харьковом.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"В начале сентября в ходе проведения практического этапа операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники харьковской полиции получили информацию о том, что неизвестный с помощью электронной почты подыскивает сообщника для совершения убийства женщины, с которой у него сложились близкие отношения. Злоумышленник намеревался избавиться от нее, чтобы завладеть денежными средствами и другими ценностями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертвой киллера оказалась 44-летняя жительница Черкасс. У женщины есть свой бизнес: она владела несколькими стоматологическими кабинетами в городе.
Читайте также: На Харьковщине отец ударил ножом сына-собутыльника
26-летнему преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Парень хотел убить женщину и завладеть его имуществом под Харьковом.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
"В начале сентября в ходе проведения практического этапа операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники харьковской полиции получили информацию о том, что неизвестный с помощью электронной почты подыскивает сообщника для совершения убийства женщины, с которой у него сложились близкие отношения. Злоумышленник намеревался избавиться от нее, чтобы завладеть денежными средствами и другими ценностями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертвой киллера оказалась 44-летняя жительница Черкасс. У женщины есть свой бизнес: она владела несколькими стоматологическими кабинетами в городе.
Читайте также: На Харьковщине отец ударил ножом сына-собутыльника
26-летнему преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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