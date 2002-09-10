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На Харьковщине задержали мужчину, готовившего убийство. Видео

На Харьковщине задержали мужчину, готовившего убийство. ВидеоЗлоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Парень хотел убить женщину и завладеть его имуществом под Харьковом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

"В начале сентября в ходе проведения практического этапа операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники харьковской полиции получили информацию о том, что неизвестный с помощью электронной почты подыскивает сообщника для совершения убийства женщины, с которой у него сложились близкие отношения. Злоумышленник намеревался избавиться от нее, чтобы завладеть денежными средствами и другими ценностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертвой киллера оказалась 44-летняя жительница Черкасс. У женщины есть свой бизнес: она владела несколькими стоматологическими кабинетами в городе.

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26-летнему преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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 Теги: убийство, Харьковская область

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Сегодня, 16:42 » Автор: Ирина Шевченко
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