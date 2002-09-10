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Смертельный наезд автомобиля в Китае: кадры с места трагедии. Видео

Смертельный наезд автомобиля в Китае: кадры с места трагедии. ВидеоВиновник ДТП кричал, что это месть за уголовные преследования.

По меньшей мере 11 человек погибли, более 40 ранены.

Инцидент произошел в городе Хэнъян, что на юге страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

По данным полиции, после наезда на пешеходов, 54-летний водитель выскочил из машины и начал нападать на людей с ножом. Мужчина кричал, что это месть за уголовные преследования, ведь его уже судили за поджоги и сбыт наркотиков.

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Водителя задержали на месте, следователи уверяют, что не считают наезд террористическим актом.

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 Теги: ДТП, Китай

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Сегодня, 18:05 » Автор: Ирина Шевченко
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