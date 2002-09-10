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В сети показали трейлер популярного сериала. Видео

В сети показали трейлер популярного сериала. ВидеоЗрители все еще следят за любимыми героями.

Не успели зрители опомниться от того, что культовый сериал "Ходячие мертвецы" будет продлен на 9-й сезон, как создатели уже заваливают новыми трейлерами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kino.siteua.org.

В сети появился новый, длинный, трейлер предстоящего нового сезона зомби-сериала, в котором, по слухам, умрет главный герой Рик в исполнении Эндрю Линкольна.

Отметим, что события 9 сезона развернутся спустя восемнадцать месяцев после войны со Спасителями и их жестоким лидером Неганом (Джеффри Дин Морган). Одержав победу над вражеской общиной, Рик и остальные заняты созданием Александрии, Хиллтопа и других форпостов, пытаясь наладить инфраструктуру, сельское хозяйство, транспортную связь.

Но, как и утверждал Неган, стремление Рика к миру совсем не так прочно, как последнему хотелось бы, и, несмотря на общинность, люди по-прежнему склонны к конфликтам.

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Именно люди становятся друг другу главными врагами, а не зомби. Хотя мертвяки все так же представляют смертельную опасность. Девятый сезон стартует на американском канале AMC 7 октября.

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 Теги: Видео, сериал, трейлер

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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