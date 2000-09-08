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В Индии мощные ливни затопили целый город. Видео

В Индии мощные ливни затопили целый город. ВидеоОт сильных ливней пострадал местный храм.

В Индии затопило северный город Варанаси, пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.tv

Под воду после сильных ливней почти полностью ушел местный храм, туда не смогли добраться верующие.

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Кроме севера страны, от ливней и наводнений страдают и восточные регионы. Там на улицах воды выше колена, и некоторые автодороги стали недоступными.

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 Теги: Индия, потоп

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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