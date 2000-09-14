В США в нескольких городах произошла серия взрывов. Видео

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В ночь на понедельник прозвучала серия взрывов в квартирах многоэтажных домов на окраине Москвы. В результате – тридцать квартир полностью уничтожены огнем и пять человек попали в больницы.