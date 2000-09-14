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В США в нескольких городах произошла серия взрывов. Видео

В США в нескольких городах произошла серия взрывов. ВидеоВозле Бостона из-за проблем с газопроводом произошло несколько десятков взрывов, уничтожены дома

В США в нескольких городах к северу от Бостона произошла серия взрывов и пожаров, вероятно вызванных неполадками в работе газопровода. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

На момент первой публикации новости, по сообщению полиции, известно о взрывах и пожаре в 39 местах. Пострадали по меньшей мере четыре человека, пишет Associated Press.

Власти требуют покинуть дома жителей городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые пользуются услугами компании Columbia Gas, а также всех, чувствующих запах газа.

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Причины происшествия пока неизвестны. Как пишет Associated Press, на днях Columbia Gas объявила о работах на газопроводе в ряде районов штата, в том числе тех, где начались взрывы.


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 Теги: США, Бостон, взрывы

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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