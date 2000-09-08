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Отважная женщина заставила сбежать вооруженных грабителей. Видео

Отважная женщина заставила сбежать вооруженных грабителей. ВидеоНезадачливые грабители в панике бросились бежать

В сети набирает популярность курьезный инцидент, запечатленный камерой видеонаблюдения, установленной на одном из домов города Альбертон Южно-Африканской Республики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

На кадрах видно, как 42-летняя женщина за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee заезжает к себе во двор, но следом за ней проследовал минивэн, водитель которого заблокировал ворота, а его подельники с пистолетами в руках бросились к даме.

Однако женщина не стала открывать двери машины. Вместо этого она включила заднюю передачу и протаранила авто грабителей.

Преступники попытались скрыться в минивэне, но женщина еще раз протаранила машину.

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Напуганные таким неожиданным отпором, незадачливые грабители в панике бросили авто и убежали.

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 Теги: женщина, грабители

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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