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Отважная женщина заставила сбежать вооруженных грабителей. Видео
Незадачливые грабители в панике бросились бежать
В сети набирает популярность курьезный инцидент, запечатленный камерой видеонаблюдения, установленной на одном из домов города Альбертон Южно-Африканской Республики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
На кадрах видно, как 42-летняя женщина за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee заезжает к себе во двор, но следом за ней проследовал минивэн, водитель которого заблокировал ворота, а его подельники с пистолетами в руках бросились к даме.
Однако женщина не стала открывать двери машины. Вместо этого она включила заднюю передачу и протаранила авто грабителей.
Преступники попытались скрыться в минивэне, но женщина еще раз протаранила машину.
Читайте также: Отважная американка дала жесткий отпор грабителям. Видео
Напуганные таким неожиданным отпором, незадачливые грабители в панике бросили авто и убежали.
В сети набирает популярность курьезный инцидент, запечатленный камерой видеонаблюдения, установленной на одном из домов города Альбертон Южно-Африканской Республики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
На кадрах видно, как 42-летняя женщина за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee заезжает к себе во двор, но следом за ней проследовал минивэн, водитель которого заблокировал ворота, а его подельники с пистолетами в руках бросились к даме.
Однако женщина не стала открывать двери машины. Вместо этого она включила заднюю передачу и протаранила авто грабителей.
Преступники попытались скрыться в минивэне, но женщина еще раз протаранила машину.
Читайте также: Отважная американка дала жесткий отпор грабителям. Видео
Напуганные таким неожиданным отпором, незадачливые грабители в панике бросили авто и убежали.
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