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В Днепре произошел пожар в многоэтажке: жильцов эвакуировали. Видео
Пострадавших при пожаре нет
13 сентября, около 21:20 в доме на Савкина, 8, возник пожар. Всех жителей подъезда эвакуировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В результате пожара никто не пострадал. Как рассказал старший прапорщик 4 части ГСЧС Шашков Владислав, возгорание возникло в двух местах: в тамбуре между квартирами на первом этаже и рядом в вентиляционной шахте. Там по непонятным причинам загорелся мусор, стройматериалы, старые вещи. Из-за этого дым очень быстро пошел вверх по этажам. Локализовать огонь удалось за 20 минут.
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Еще до приезда спасателей, люди начали покидать здание самостоятельно, но прибывшие пожарные дополнительно осмотрели квартиры и вывели оставшихся жильцов на воздух. Очевидцы отмечают, что некоторые жители первого этажа из-за стресса начали выпрыгивать из балконов. Спасатели акцентировали внимание на том, что если бы пожар произошел в соседнем подъезде, им не позволили подобраться к нему припаркованные в дворе автомобили.
13 сентября, около 21:20 в доме на Савкина, 8, возник пожар. Всех жителей подъезда эвакуировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В результате пожара никто не пострадал. Как рассказал старший прапорщик 4 части ГСЧС Шашков Владислав, возгорание возникло в двух местах: в тамбуре между квартирами на первом этаже и рядом в вентиляционной шахте. Там по непонятным причинам загорелся мусор, стройматериалы, старые вещи. Из-за этого дым очень быстро пошел вверх по этажам. Локализовать огонь удалось за 20 минут.
Читайте также: В Киеве произошел пожар в многоэтажке
Еще до приезда спасателей, люди начали покидать здание самостоятельно, но прибывшие пожарные дополнительно осмотрели квартиры и вывели оставшихся жильцов на воздух. Очевидцы отмечают, что некоторые жители первого этажа из-за стресса начали выпрыгивать из балконов. Спасатели акцентировали внимание на том, что если бы пожар произошел в соседнем подъезде, им не позволили подобраться к нему припаркованные в дворе автомобили.
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