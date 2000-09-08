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Раздел: Видеоновости  
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В Днепре произошел пожар в многоэтажке: жильцов эвакуировали. Видео

В Днепре произошел пожар в многоэтажке: жильцов эвакуировали. ВидеоПострадавших при пожаре нет

13 сентября, около 21:20 в доме на Савкина, 8, возник пожар. Всех жителей подъезда эвакуировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В результате пожара никто не пострадал. Как рассказал старший прапорщик 4 части ГСЧС Шашков Владислав, возгорание возникло в двух местах: в тамбуре между квартирами на первом этаже и рядом в вентиляционной шахте. Там по непонятным причинам загорелся мусор, стройматериалы, старые вещи. Из-за этого дым очень быстро пошел вверх по этажам. Локализовать огонь удалось за 20 минут.

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Еще до приезда спасателей, люди начали покидать здание самостоятельно, но прибывшие пожарные дополнительно осмотрели квартиры и вывели оставшихся жильцов на воздух. Очевидцы отмечают, что некоторые жители первого этажа из-за стресса начали выпрыгивать из балконов. Спасатели акцентировали внимание на том, что если бы пожар произошел в соседнем подъезде, им не позволили подобраться к нему припаркованные в дворе автомобили.

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 Теги: Днепр, пожар

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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