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В Сингапуре выдры обратили в бегство крокодила. Видео
Крокодилу пришлось убраться, не солоно хлебавши.
В заповеднике Сингапура выдры прогнали со своей территории крокодила.
Выдры плескались в воде, когда к ним подплыл крокодил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Пресмыкающееся, известный местным по прозвищу Бесхвостый - потому что у него обрублен хвост - попытался атаковать выдр.
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Однако те дали достойный отпор, окружили крокодила, и в конце концов Бесхвостому пришлось убраться, не солоно хлебавши.
В заповеднике Сингапура выдры прогнали со своей территории крокодила.
Выдры плескались в воде, когда к ним подплыл крокодил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Пресмыкающееся, известный местным по прозвищу Бесхвостый - потому что у него обрублен хвост - попытался атаковать выдр.
Читайте также: В Индии собаки обратили в бегство тигра. Видео
Однако те дали достойный отпор, окружили крокодила, и в конце концов Бесхвостому пришлось убраться, не солоно хлебавши.
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