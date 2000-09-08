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В Сингапуре выдры обратили в бегство крокодила. Видео

В Сингапуре выдры обратили в бегство крокодила. ВидеоКрокодилу пришлось убраться, не солоно хлебавши.

В заповеднике Сингапура выдры прогнали со своей территории крокодила.

Выдры плескались в воде, когда к ним подплыл крокодил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Пресмыкающееся, известный местным по прозвищу Бесхвостый - потому что у него обрублен хвост - попытался атаковать выдр.

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Однако те дали достойный отпор, окружили крокодила, и в конце концов Бесхвостому пришлось убраться, не солоно хлебавши.

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Сегодня, 09:59 » Автор: Ирина Шевченко
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