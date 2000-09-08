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Украинские певцы "взорвали" Сеть зажигательным клипом. Видео

Украинские певцы "взорвали" Сеть зажигательным клипом. ВидеоВинник записал совместную песню с Потапом.

Украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) и певец Олег Винник записали совместную песню "Найкращий день" и сняли яркий клип. Композиция стала саундтреком к комедии "Скажене весілля".

Видео появилось на YouTube-канале MOZGI Entertainment, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Артисты посвящают песню всем украинским мужчинам, которые считают свадьбу лучшим днем в жизни.

Режиссером видео выступил Леонид Колосовский.

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Поклонники уже успели оценить неожиданный дуэт.

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 Теги: Потап, Олег Винник

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Сегодня, 11:27 » Автор: Ирина Шевченко
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