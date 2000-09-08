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В Москве напали на знаменитого американского певца. Видео
Неизвестный пробрался на сцену и напал на артиста.
Во время выступления американского рэпера Tekashi в Москве произошел инцидент.
Инцидент произошел в четверг, 13 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
В рамках международного турне рэпер Даниэль Эрнандес, более известный как Tekashi или 6IX9INE, приехал в столицу России. Там артист выступил перед поклонниками.
Однако концерт американского рэпера отметился неприятным инцидентом. Во время исполнения одной из песен на сцену пробрался неизвестный мужчина, который напал на Tekashi. Певец, которого в США обвиняют в избиении поклонника, сразу же дал отпор агрессивному фану. В сети появилось видео нападения.
На кадрах видно, что самому нападающему досталось гораздо больше ударов. Представители команды рэпера Tekashi сразу же выскочили на сцену и начали избивать мужчину ногами. При этом самого артиста отвели в сторону, чтобы он не имел проблем с законом.
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Впоследствии нападающего забрали российские правоохранители.
Во время выступления американского рэпера Tekashi в Москве произошел инцидент.
Инцидент произошел в четверг, 13 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
В рамках международного турне рэпер Даниэль Эрнандес, более известный как Tekashi или 6IX9INE, приехал в столицу России. Там артист выступил перед поклонниками.
Однако концерт американского рэпера отметился неприятным инцидентом. Во время исполнения одной из песен на сцену пробрался неизвестный мужчина, который напал на Tekashi. Певец, которого в США обвиняют в избиении поклонника, сразу же дал отпор агрессивному фану. В сети появилось видео нападения.
На кадрах видно, что самому нападающему досталось гораздо больше ударов. Представители команды рэпера Tekashi сразу же выскочили на сцену и начали избивать мужчину ногами. При этом самого артиста отвели в сторону, чтобы он не имел проблем с законом.
Читайте также: Знаменитого российского певца экстренно госпитализировали
Впоследствии нападающего забрали российские правоохранители.
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