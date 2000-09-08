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Порошенко отреагировал на конфликт Луценко с журналистами. Видео
Президент предложил журналистам прийти к генпрокурору и выяснить все вопросы.
Президент Петр Порошенко считает наилучшим путем разрешения конфликта разговор журналистов с генпрокурором Юрием Луценко.
Об этом он сказал в пятницу, отвечая на вопросы после выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видео с комментарием президента журналистка Кристина Бердинских выложила в Facebook.
Бердинских обратилась к Порошенко с просьбой прокомментировать решение суда о предоставлении ГПУ разрешения на доступ к данным с мобильных телефонов журналистов.
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"По этому конкретному делу, во-первых, на сегодняшний день есть большая публичная волна. Во-вторых, журналисты должны знать правду. Я уверен, было бы очень хорошо если бы журналисты (вместе с Натальей Седлецкой) пришли к генеральному прокурору и сняли бы все вопросы. Я уверен, что эта возможность существует ", - сказал глава государства.
Президент Петр Порошенко считает наилучшим путем разрешения конфликта разговор журналистов с генпрокурором Юрием Луценко.
Об этом он сказал в пятницу, отвечая на вопросы после выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видео с комментарием президента журналистка Кристина Бердинских выложила в Facebook.
Бердинских обратилась к Порошенко с просьбой прокомментировать решение суда о предоставлении ГПУ разрешения на доступ к данным с мобильных телефонов журналистов.
Читайте также: Саакашвили отреагировал на обвинения Луценко. Видео
"По этому конкретному делу, во-первых, на сегодняшний день есть большая публичная волна. Во-вторых, журналисты должны знать правду. Я уверен, было бы очень хорошо если бы журналисты (вместе с Натальей Седлецкой) пришли к генеральному прокурору и сняли бы все вопросы. Я уверен, что эта возможность существует ", - сказал глава государства.
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