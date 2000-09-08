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Украинский певец порадовал Сеть трогательным клипом. Видео
Иван Дорн и лейбл Masterskaya выпустили клип.
Организаторы фестиваля «Кураж Базар» запустили благотворительную кампанию по сбору денег на покупку музыкальных инструментов для музшколы и девятилетней львовянки.
Помогать собирать деньги будет Иван Дорн и его лейбл Masterskaya, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
В Украине 1678 детских музыкальных школ, которые испытывают существенные проблемы с инструментами. Именно об этом и поет Дорн в своей новой песне. Он рассказывает свою историю из детства, когда захотел учиться играть на фортепиано, но в школе не было такого инструмента. И у родителей также не получилось выпросить покупку клавиш.
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«Мы с @masterskayalab не понаслышке знаем, что инструменты - это дорого и в наших музыкальных школах их катастрофически не хватает. Поэтому вместе с @kurazhbazar мы решили замутить добрую коллабу - проект помощи музыкальным школам и талантливым детям Украины», – написал Иван Дорн у себя в Instagram.
Организаторы фестиваля «Кураж Базар» запустили благотворительную кампанию по сбору денег на покупку музыкальных инструментов для музшколы и девятилетней львовянки.
Помогать собирать деньги будет Иван Дорн и его лейбл Masterskaya, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
В Украине 1678 детских музыкальных школ, которые испытывают существенные проблемы с инструментами. Именно об этом и поет Дорн в своей новой песне. Он рассказывает свою историю из детства, когда захотел учиться играть на фортепиано, но в школе не было такого инструмента. И у родителей также не получилось выпросить покупку клавиш.
Читайте также: Украинский певец "взорвал" Сеть зажигательным клипом. Видео
«Мы с @masterskayalab не понаслышке знаем, что инструменты - это дорого и в наших музыкальных школах их катастрофически не хватает. Поэтому вместе с @kurazhbazar мы решили замутить добрую коллабу - проект помощи музыкальным школам и талантливым детям Украины», – написал Иван Дорн у себя в Instagram.
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