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Украинский певец порадовал Сеть трогательным клипом. Видео

Украинский певец порадовал Сеть трогательным клипом. ВидеоИван Дорн и лейбл Masterskaya выпустили клип.

Организаторы фестиваля «Кураж Базар» запустили благотворительную кампанию по сбору денег на покупку музыкальных инструментов для музшколы и девятилетней львовянки.

Помогать собирать деньги будет Иван Дорн и его лейбл Masterskaya, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

В Украине 1678 детских музыкальных школ, которые испытывают существенные проблемы с инструментами. Именно об этом и поет Дорн в своей новой песне. Он рассказывает свою историю из детства, когда захотел учиться играть на фортепиано, но в школе не было такого инструмента. И у родителей также не получилось выпросить покупку клавиш.

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«Мы с @masterskayalab не понаслышке знаем, что инструменты - это дорого и в наших музыкальных школах их катастрофически не хватает. Поэтому вместе с @kurazhbazar мы решили замутить добрую коллабу - проект помощи музыкальным школам и талантливым детям Украины», – написал Иван Дорн у себя в Instagram.

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 Теги: Иван Дорн, клип

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Сегодня, 16:13 » Автор: Ирина Шевченко
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