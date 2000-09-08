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Разрушительный ураган в США: опубликованы свежие кадры. Видео
Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой.
Пользователи соцсетей публикуют видео мощного урагана "Флоренс", который сегодня, 14 сентября, достиг края побережья на востоке США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщалось, что улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек.
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13 сентября синоптики отмечали, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. Прогнозируется, что ураган может привести к сильному наводнению с высотой воды более четырех метров.
Пользователи соцсетей публикуют видео мощного урагана "Флоренс", который сегодня, 14 сентября, достиг края побережья на востоке США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщалось, что улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек.
Читайте также: Мощный ураган обрушился на Техас: опубликованы жуткие кадры Видео
13 сентября синоптики отмечали, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. Прогнозируется, что ураган может привести к сильному наводнению с высотой воды более четырех метров.
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