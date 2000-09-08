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Разрушительный ураган в США: опубликованы свежие кадры. Видео

Разрушительный ураган в США: опубликованы свежие кадры. ВидеоУлицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой.

Пользователи соцсетей публикуют видео мощного урагана "Флоренс", который сегодня, 14 сентября, достиг края побережья на востоке США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщалось, что улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек.

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13 сентября синоптики отмечали, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. Прогнозируется, что ураган может привести к сильному наводнению с высотой воды более четырех метров.





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 Теги: ураган, США

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Сегодня, 18:00 » Автор: Ирина Шевченко
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