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Нелю Штепу видели в одном из самых дорогих ресторанов Славянска. Видео

Нелю Штепу видели в одном из самых дорогих ресторанов Славянска. ВидеоШтепа пригласила около сотни гостей.

Экс-глава Славянска Неля Штепа отметила день рождения в одном из самых дорогих ресторанов города, которым ранее руководила, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Подозреваемая в сепаратизме сейчас ни в чем себя не ограничивает. Срок меры пресечения - круглосуточного домашнего ареста - истек еще восемь месяцев назад. А выбрать новый никому. Читайте также У экс-мэра Славянска Штепы закончился срок круглосуточного домашнего ареста - адвокат Неля Штепа пирует в кругу друзей, отмечает 56-й день рождения. Но как только замечает камеру ТСН – прячется.

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Подозреваемой в сепаратизме до ближайшего юбилея далеко, но любительница покрасоваться на публике или прокатиться на лошади в образе королевы и сейчас пригласила более сотни гостей и сняла целый ресторан - один из самых дорогих в городе. Хотя еще в августе по городу висели объявления с просьбой к горожанам помочь Штепе деньгами.


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 Теги: Неля Штепа, Славянск

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Сегодня, 19:18 » Автор: Татьяна Ларина
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