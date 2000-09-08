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"Кентавр" готов к обороне: новый десантно-штурмовой катер спустили на воду. Видео

"Кентавр" готов к обороне: новый десантно-штурмовой катер спустили на воду. ВидеоВ Киеве спустили на воду "Кентавра"

В пятницу, 14 сентября, в Киеве спустили на воду новый десантно-штурмовой катер "Кентавр", предназначенный для патрулирования на море, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В торжественных мероприятиях принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак.

Как отмечается, "Кентавр" строили на заводе "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузня") в Киеве.

Катер разрабатывался на базе малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 "Гюрза-М".

По словам Турчинова, "Кентавр" также предназначен для усиления охраны украинской границы в акватории Черного и Азовского морей.

"Этот катер ничем не хуже российского "Раптора", - сказал он.

"Кентавр" имеет на вооружении две пусковые установки 80-мм реактивной системы залпового огня, два боевых модуля с пулеметами калибром 12,7 мм и 40 мм гранатометом.

Водоизмещение "Кентавра" 47 тонн, наибольшая длина - 24,3 м, наибольшая ширина - 4,8 м, максимальная скорость - до 50 вуз.

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Экипаж катера состоит из пяти человек, а в десантном отсеке помещается 32 военнослужащих.

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Сегодня, 20:51 » Автор: Татьяна Ларина
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