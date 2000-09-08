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Американского телеведущего "утопили" в прямом эфире. Видео
Ураган Флоренс уже приблизился к побережью США
На YouTube-канале The Weather Channel опубликовали видео, наглядно демонстрирующее, какие последствия стоит ожидать в результате обрушения на восточное побережье США урагана Флоренс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua
По словам ведущего, уже сейчас известно о поднятие уровня воды во многих районах до одного метра, чего достаточно не только для того, чтобы покрыть ноги.
"Из-за этого также может заглохнуть машина, и ее даже может снести. И, конечно, подтопить первые этажи домов", - рассказал он.
В то же время ведущий отмечает, что Флоренс способен поднять уровень воды почти до двух метров.
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"Такой объем может снести многие объекты, даже автомобили, и нанести огромный ущерб. Вода также может в таком случае полностью затопить нижние этажи зданий. Флоренс также принесет штормовые волны высотой более четырех метров, которые полностью накроют одноэтажные здания. Есть очень мало мест, которые останутся в целости после волн такой высоты", - добавил он.
На YouTube-канале The Weather Channel опубликовали видео, наглядно демонстрирующее, какие последствия стоит ожидать в результате обрушения на восточное побережье США урагана Флоренс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua
По словам ведущего, уже сейчас известно о поднятие уровня воды во многих районах до одного метра, чего достаточно не только для того, чтобы покрыть ноги.
"Из-за этого также может заглохнуть машина, и ее даже может снести. И, конечно, подтопить первые этажи домов", - рассказал он.
В то же время ведущий отмечает, что Флоренс способен поднять уровень воды почти до двух метров.
Читайте также: Телеведущего в прямом эфире напугал огромный паук. Видео
"Такой объем может снести многие объекты, даже автомобили, и нанести огромный ущерб. Вода также может в таком случае полностью затопить нижние этажи зданий. Флоренс также принесет штормовые волны высотой более четырех метров, которые полностью накроют одноэтажные здания. Есть очень мало мест, которые останутся в целости после волн такой высоты", - добавил он.
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