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Американского телеведущего "утопили" в прямом эфире. Видео

Американского телеведущего "утопили" в прямом эфире. ВидеоУраган Флоренс уже приблизился к побережью США

На YouTube-канале The Weather Channel опубликовали видео, наглядно демонстрирующее, какие последствия стоит ожидать в результате обрушения на восточное побережье США урагана Флоренс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua

По словам ведущего, уже сейчас известно о поднятие уровня воды во многих районах до одного метра, чего достаточно не только для того, чтобы покрыть ноги.

"Из-за этого также может заглохнуть машина, и ее даже может снести. И, конечно, подтопить первые этажи домов", - рассказал он.
В то же время ведущий отмечает, что Флоренс способен поднять уровень воды почти до двух метров.

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"Такой объем может снести многие объекты, даже автомобили, и нанести огромный ущерб. Вода также может в таком случае полностью затопить нижние этажи зданий. Флоренс также принесет штормовые волны высотой более четырех метров, которые полностью накроют одноэтажные здания. Есть очень мало мест, которые останутся в целости после волн такой высоты", - добавил он.

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 Теги: ураган, телеведущий

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Сегодня, 22:40 » Автор: Татьяна Ларина
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