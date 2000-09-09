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Во Львове участников митинга забросали помидорами. Видео

Во Львове участников митинга забросали помидорами. ВидеоАктивисты считают, что митинг был проплаченным пророссийскими силами

14 сентября во Львове патриотически настроенные граждане напали на митинг, который, по их мнению, был пророссийским. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Сообщается, что на митинг под стены Львовской ОГА пришли люди партий Рабиновича-Мураева-Медвечука "За жизнь" и "Украинский выбор".

На пикете было около трех десятков человек.

В своих речах они выступали за снижение цены на газ, отказ от кредитов МВФ, увеличение зарплат и пенсий, а также критиковали внешнюю политику Украины.

Львовские активисты и люди из "Национального корпуса" подошли к митингующим. Между сторонами возникла перепалка.

Активисты разорвали символику партии "За жизнь" и забросали ее сторонников помидорами.

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Патриотически настроенные граждане оправдывают свои действия тем, что акция, по их мнению, была проплаченной.

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 Теги: Львов, акция

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Вчера, 23:44 » Автор: Татьяна Ларина
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