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Известный фокусник показал лучшие магические трюки. Видео
В чем заключается секрет фантастического действа, сказать сложно.
Молодой иллюзионист Шин Лим заворожил публику в полуфинале шоу талантов America’s Got Talent, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Его ассистентками стали известные топ-модели. Во время фокуса иллюзионист предложил девушке вытянуть из колоды одну карту, а потом с загадочным видом вручил девушке черный маркер и попросил подписать ее. Затем аккуратно взял карту и произвел с ней некие манипуляции, в результате чего она начала дымиться.
Внезапно дым начал идти изо рта иллюзиониста, откуда он медленно вытащил ту самую карту.
В его руках то появлялись, то исчезали предметы, что повергало зрителей в шок.
Далее фокусник обратился к другой девушке и попросил ее проделать ту же операцию.
Иллюзионист, пощелкал пальцами – и карта чудесным образом, телепортируясь то из левой руки в правую, то из одного кармана в другой, оказалась у него, опять же, во рту.
Наконец, обе карты просто растворились в пространстве.
Видео заканчивается тем, что легким движением пальцев иллюзионист заставил исчезнуть всю колоду.
Читайте также: Американского телеведущего "утопили" в прямом эфире. Видео
В чем заключается секрет запечатленного на видео магического действа – технические хитрости, ловкость или обман зрения, – сказать сложно.
Молодой иллюзионист Шин Лим заворожил публику в полуфинале шоу талантов America’s Got Talent, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Его ассистентками стали известные топ-модели. Во время фокуса иллюзионист предложил девушке вытянуть из колоды одну карту, а потом с загадочным видом вручил девушке черный маркер и попросил подписать ее. Затем аккуратно взял карту и произвел с ней некие манипуляции, в результате чего она начала дымиться.
Внезапно дым начал идти изо рта иллюзиониста, откуда он медленно вытащил ту самую карту.
В его руках то появлялись, то исчезали предметы, что повергало зрителей в шок.
Далее фокусник обратился к другой девушке и попросил ее проделать ту же операцию.
Иллюзионист, пощелкал пальцами – и карта чудесным образом, телепортируясь то из левой руки в правую, то из одного кармана в другой, оказалась у него, опять же, во рту.
Наконец, обе карты просто растворились в пространстве.
Видео заканчивается тем, что легким движением пальцев иллюзионист заставил исчезнуть всю колоду.
Читайте также: Американского телеведущего "утопили" в прямом эфире. Видео
В чем заключается секрет запечатленного на видео магического действа – технические хитрости, ловкость или обман зрения, – сказать сложно.
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