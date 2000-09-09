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Чемпион мира по бегу попробовал пробежаться в невесомости. Видео

Чемпион мира по бегу попробовал пробежаться в невесомости. Видео

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