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Чемпион мира по бегу попробовал пробежаться в невесомости. Видео
Усейн Болт не смог повторить свой рекорд без гравитации.
Знаменитый рекордсмен-легкоатлет Усейн Болт провел забег в условиях невесомости. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Ямайский спортсмен, восьмикратный чемпион Олимпийских игр, пробежался по воздуху, находясь на борту самолета, предназначенного для космических испытаний.
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В «невесомом» забеге со спортсменом соревновались два астронавта.
Знаменитый рекордсмен-легкоатлет Усейн Болт провел забег в условиях невесомости. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Ямайский спортсмен, восьмикратный чемпион Олимпийских игр, пробежался по воздуху, находясь на борту самолета, предназначенного для космических испытаний.
Читайте также: Известный фокусник показал лучшие магические трюки. Видео
В «невесомом» забеге со спортсменом соревновались два астронавта.
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