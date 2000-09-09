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Спорткар Porsche превратили в кресло-гироскутер. Видео

Спорткар Porsche превратили в кресло-гироскутер. Видео Транспортное средство отличается уникальным дизайном.

Это одна из самых странных штуковин, которые вы видели: кресло-гироскутер, сделанное на мотив Porsche 911, в котором можно сидеть. Да, звучит безумно, но взгляните и поймете, что выглядит еще круче, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoBlog.

Автором изделия стали ребята из Little Big Factory. Точно не известно, сделан ли ховерборд с использованием элементов корпуса настоящего Porsche, однако выглядит реалистично.

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На специальное сиденье можно сесть, после чего неспешно кататься, управляя рукоятками.

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 Теги: Porsche, кресло

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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