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Джулия Робертс снимается в политическом сериале. Видео

Джулия Робертс снимается в политическом сериале. Видео В Сети появился первый трейлер сериала.

Студия Amazon выпустила трейлер остросюжетного политического сериала «Возвращайся домой» с Джулией Робертс в главной роли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Шоу расскажет о работнице секретного правительственного учреждения по имени Хайди, которая помогает солдатам, вернувшимся из зон военных действий, адаптироваться к гражданской жизни. В какой-то момент женщина сама сталкивается с маниакальным синдромом.

Amazon уже анонсировала съемки двух сезонов. Первые десять эпизодов сериала снимет автор «Мистера Робота» Сэм Эсмейл.

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Премьера первого сезона «Возвращайся домой» состоится 2 ноября.

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 Теги: Джулия Робертс, сериал

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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