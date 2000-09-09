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Джулия Робертс снимается в политическом сериале. Видео
В Сети появился первый трейлер сериала.
Студия Amazon выпустила трейлер остросюжетного политического сериала «Возвращайся домой» с Джулией Робертс в главной роли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Шоу расскажет о работнице секретного правительственного учреждения по имени Хайди, которая помогает солдатам, вернувшимся из зон военных действий, адаптироваться к гражданской жизни. В какой-то момент женщина сама сталкивается с маниакальным синдромом.
Amazon уже анонсировала съемки двух сезонов. Первые десять эпизодов сериала снимет автор «Мистера Робота» Сэм Эсмейл.
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Премьера первого сезона «Возвращайся домой» состоится 2 ноября.
Студия Amazon выпустила трейлер остросюжетного политического сериала «Возвращайся домой» с Джулией Робертс в главной роли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Шоу расскажет о работнице секретного правительственного учреждения по имени Хайди, которая помогает солдатам, вернувшимся из зон военных действий, адаптироваться к гражданской жизни. В какой-то момент женщина сама сталкивается с маниакальным синдромом.
Amazon уже анонсировала съемки двух сезонов. Первые десять эпизодов сериала снимет автор «Мистера Робота» Сэм Эсмейл.
Читайте также: Папарацци показал, как сейчас выглядит Аврил Лавин
Премьера первого сезона «Возвращайся домой» состоится 2 ноября.
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