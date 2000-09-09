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Над пляжами Кирилловки пролетели военные вертолеты. Видео

Над пляжами Кирилловки пролетели военные вертолеты. Видео Отдыхающие сняли технику на видео.

В Запорожской области отдыхающие на пляжах Кирилловки наблюдали за военными учениями Вооруженных сил Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

По информации пресс-службы Бердянского горсовета, практические занятия подразделений морской пехоты Военно-морских сил Украины проходят в четырех областях Украины.

Военные отрабатывали навыки в противодействии высадки передовых отрядов морского десанта противника со взятием под охрану, контроль и содержание важных объектов.

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Власти курортного города призвали не паниковать и заверили: это всего лишь военные учения.

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 Теги: Кирилловка, вертолеты

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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