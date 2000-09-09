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Кадры последствий смертельного урагана "Флоренс" в США. Видео
Города ушли под воду
В пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США: на данный момент известно о пяти погибших. пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Полмиллиона человек остались без электроэнергии, 26 тысяч человек были вынуждены покинуть дома и остаться в убежищах, около 60 человек было эвакуировано из отеля в Джексонвиле, Северная Каролина, после того, как часть крыши обвалилась, более тысячи авиарейсов отменено.
Катастрофические наводнения ожидаются на материке на протяжении следующих нескольких дней. По прогнозам, волны могут покрыть практически все Каролинское побережье водой уровнем около 3,5 метров.
Аэропорт Уилмингтон зафиксировал порывы ветра скоростью 169 километров в час, крупнейшей со времен урагана "Хелен" в 1958 году.
По сообщениям чиновников, более полутора миллиона человек призвали эвакуироваться, однако неизвестно, сколько все же выполнили указание.
Отмечается также, что пять смертей в Северной Каролине были связаны с ураганом "Флоренс". В частности, дерево упало на жилой дом, убив мать с ребенком. Отца семейства вытащили из дома и отвезли в местную больницу с травмами.
Одна из смертей произошла в округе Ленуар, когда 78-летний мужчина подключал генератор.
Четвертый погибший - 77-летний мужчина, который, по словам членов семьи, погиб из-за того, что его сдуло сильным порывом ветра, когда он выгуливал собак.
Читайте также: Жуткие кадры последствий разрушительного урагана «Харви» в Техасе. Фото
Пятая смерть, косвенно связана с ураганом: женщина, которая вызвала скорую помощь, умерла от сердечного приступа, потому что аварийные экипажи не смогли добраться до нее из-за деревьев, которые упали на дороге.
В пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США: на данный момент известно о пяти погибших. пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Полмиллиона человек остались без электроэнергии, 26 тысяч человек были вынуждены покинуть дома и остаться в убежищах, около 60 человек было эвакуировано из отеля в Джексонвиле, Северная Каролина, после того, как часть крыши обвалилась, более тысячи авиарейсов отменено.
Катастрофические наводнения ожидаются на материке на протяжении следующих нескольких дней. По прогнозам, волны могут покрыть практически все Каролинское побережье водой уровнем около 3,5 метров.
Аэропорт Уилмингтон зафиксировал порывы ветра скоростью 169 километров в час, крупнейшей со времен урагана "Хелен" в 1958 году.
По сообщениям чиновников, более полутора миллиона человек призвали эвакуироваться, однако неизвестно, сколько все же выполнили указание.
Отмечается также, что пять смертей в Северной Каролине были связаны с ураганом "Флоренс". В частности, дерево упало на жилой дом, убив мать с ребенком. Отца семейства вытащили из дома и отвезли в местную больницу с травмами.
Одна из смертей произошла в округе Ленуар, когда 78-летний мужчина подключал генератор.
Четвертый погибший - 77-летний мужчина, который, по словам членов семьи, погиб из-за того, что его сдуло сильным порывом ветра, когда он выгуливал собак.
Читайте также: Жуткие кадры последствий разрушительного урагана «Харви» в Техасе. Фото
Пятая смерть, косвенно связана с ураганом: женщина, которая вызвала скорую помощь, умерла от сердечного приступа, потому что аварийные экипажи не смогли добраться до нее из-за деревьев, которые упали на дороге.
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