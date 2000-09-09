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Новый клип Киркорова и Крида взбудоражил Сеть. Видео

Новый клип Киркорова и Крида взбудоражил Сеть. ВидеоВ Google Trend запрос "Цвет настроения черный" стал самым популярным на 14 сентября.

Российские певцы Егор Крид и Филипп Киркоров сняли клипе на песню "Цвет настроения черный". Клип появился на YouTube-канале лейбла Black Star в пятницу, 14 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

На данный момент он уже собрал 2 762 734 просмотров на YouTube. На видео Киркоров вместе с Кридом спускаются в подвал и переодевается в черную одежду. В одном из эпизодов исполнители предстают в образах персонажей сериала "Во все тяжкие" Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. Также Киркоров поет несколько фраз в рэп-стилистика. В конце клипа в Крида стреляют из пистолета в отместку "за нашего короля Филиппа Бедросовича".

Через 12 часов после опубликования клип уже получил более двух миллионов просмотров.

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В Google Trend запрос "Цвет настроения черный" стал самым популярным на 14 сентября.

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 Теги: Киркоров, клип

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Сегодня, 10:46 » Автор: Татьяна Ларина
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