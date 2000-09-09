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Болельщики громко отметили победу баскетбольной сборной Украины. Видео
Фанаты спели национальный гимн Украины
Болельщики душевно исполнили национальный гимн после победы сборной Украины над Испанией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 по баскетболу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Этот поединок прошел в киевском "Дворце спорта" и завершился со счетом 76:65 в пользу украинской национальной команды.
Благодаря победе украинские баскетболисты сохранили шансы на попадание в финальную стадию чемпионата мира-2019, который пройдет в Китае. После этого матча Украина поднялась на четвертое место в группе и сохраняет шансы на попадание в заветную тройку, которая поедет на мировое первенство.
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В оставшихся матчах отборочного турнира Украине предстоит сыграть с Черногорией (17 сентября, в гостях), Словенией (29 ноября, дома), Испанией (2 декабря, на выезде), Черногорией (22 февраля, дома) и Словенией (25 февраля, в гостях).
Болельщики душевно исполнили национальный гимн после победы сборной Украины над Испанией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 по баскетболу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Этот поединок прошел в киевском "Дворце спорта" и завершился со счетом 76:65 в пользу украинской национальной команды.
Благодаря победе украинские баскетболисты сохранили шансы на попадание в финальную стадию чемпионата мира-2019, который пройдет в Китае. После этого матча Украина поднялась на четвертое место в группе и сохраняет шансы на попадание в заветную тройку, которая поедет на мировое первенство.
Читайте также: Английские фанаты отпраздновали победу сборной разгромом IKEA. Видео
В оставшихся матчах отборочного турнира Украине предстоит сыграть с Черногорией (17 сентября, в гостях), Словенией (29 ноября, дома), Испанией (2 декабря, на выезде), Черногорией (22 февраля, дома) и Словенией (25 февраля, в гостях).
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