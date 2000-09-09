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Болельщики громко отметили победу баскетбольной сборной Украины. Видео

Болельщики громко отметили победу баскетбольной сборной Украины. ВидеоФанаты спели национальный гимн Украины

Болельщики душевно исполнили национальный гимн после победы сборной Украины над Испанией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019 по баскетболу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Этот поединок прошел в киевском "Дворце спорта" и завершился со счетом 76:65 в пользу украинской национальной команды.

Благодаря победе украинские баскетболисты сохранили шансы на попадание в финальную стадию чемпионата мира-2019, который пройдет в Китае. После этого матча Украина поднялась на четвертое место в группе и сохраняет шансы на попадание в заветную тройку, которая поедет на мировое первенство.

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В оставшихся матчах отборочного турнира Украине предстоит сыграть с Черногорией (17 сентября, в гостях), Словенией (29 ноября, дома), Испанией (2 декабря, на выезде), Черногорией (22 февраля, дома) и Словенией (25 февраля, в гостях).

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 Теги: баскетбол, болельщики

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Сегодня, 13:54 » Автор: Татьяна Ларина
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