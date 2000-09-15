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В Мелитополе дети разгромили спортивную площадку. Видео
Неправомерные действия мелитопольских школьников попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Дети пришли на спортивную площадку, которую установили ровно год назад в микрорайоне по улице Победы и начали ее крушить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вместе
Власти города решили приурочить открытие современной площадки с тренажерами, мягким покрытием и лавочками к 233-й годовщине со дня рождения Мелитополя.
Местные жители уже через пару месяцев после торжественного открытия начали разбирать площадку. Вот и школьники решили не отставать от взрослых и ради забавы разломали здесь лавочку.
Читайте также: В Киеве дети принесли на игровую площадку рюкзак с гранатой
Будем надеяться, что родители обратят пристальное внимание на воспитание своих отпрысков и проведут с ними беседу.
Дети пришли на спортивную площадку, которую установили ровно год назад в микрорайоне по улице Победы и начали ее крушить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вместе
Власти города решили приурочить открытие современной площадки с тренажерами, мягким покрытием и лавочками к 233-й годовщине со дня рождения Мелитополя.
Местные жители уже через пару месяцев после торжественного открытия начали разбирать площадку. Вот и школьники решили не отставать от взрослых и ради забавы разломали здесь лавочку.
Читайте также: В Киеве дети принесли на игровую площадку рюкзак с гранатой
Будем надеяться, что родители обратят пристальное внимание на воспитание своих отпрысков и проведут с ними беседу.
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