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В Мелитополе дети разгромили спортивную площадку. Видео

В Мелитополе дети разгромили спортивную площадку. ВидеоНеправомерные действия мелитопольских школьников попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Дети пришли на спортивную площадку, которую установили ровно год назад в микрорайоне по улице Победы и начали ее крушить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вместе

Власти города решили приурочить открытие современной площадки с тренажерами, мягким покрытием и лавочками к 233-й годовщине со дня рождения Мелитополя.

Местные жители уже через пару месяцев после торжественного открытия начали разбирать площадку. Вот и школьники решили не отставать от взрослых и ради забавы разломали здесь лавочку.

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Будем надеяться, что родители обратят пристальное внимание на воспитание своих отпрысков и проведут с ними беседу.




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 Теги: Мелитополь, дети

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Сегодня, 15:45 » Автор: Татьяна Ларина
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