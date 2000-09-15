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В Киеве мужчина бегал по проезжей части, кидаясь под колеса авто. Видео

В Киеве мужчина бегал по проезжей части, кидаясь под колеса авто. ВидеоПоявилось видео неадекватного мужчины, устроившего в Киеве «автокорриду»

Сегодня ночь в Киеве мужчина в неадекватном состоянии устроил «автокорриду». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Криминал»

Как сообщает источник, сегодня в ночное время – в начале первого ночи – мужчина, находящийся в явно неадекватном состоянии, возможно, пьяный, устроил на проспекте Правды «автокорриду». Мужчина бегал по проезжей части и выкрикивал бессвязные фразы.

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Только по счастливой случайности мужчина не стал пациентом лечебного учреждения.

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 Теги: Киев, Неадекват

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Сегодня, 16:47 » Автор: Татьяна Ларина
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