Раздел: Видеоновости
В Сети показали танцевальный батл отца и дочки. Видео
Девочка начинает кружиться в такт трека Монатика.
Всегда видео детей с отцами выглядят очень мило. Так и здесь зажигательный папа вызывает на батл свою маленькую дочь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
И девочка в свою очередь, вовсе не стесняется и начинает кружиться в такт трека Монатика.
Читайте также: «Опять бюджет на iPhone потратил»: в Сети устроили «батл» фотожаб на Медведева
Посмотрите видео и отличное настроение утром вам обеспечено!
Всегда видео детей с отцами выглядят очень мило. Так и здесь зажигательный папа вызывает на батл свою маленькую дочь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
И девочка в свою очередь, вовсе не стесняется и начинает кружиться в такт трека Монатика.
Читайте также: «Опять бюджет на iPhone потратил»: в Сети устроили «батл» фотожаб на Медведева
Посмотрите видео и отличное настроение утром вам обеспечено!
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