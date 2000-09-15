» » В Сети показали танцевальный батл отца и дочки. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали танцевальный батл отца и дочки. Видео

В Сети показали танцевальный батл отца и дочки. ВидеоДевочка начинает кружиться в такт трека Монатика.

Всегда видео детей с отцами выглядят очень мило. Так и здесь зажигательный папа вызывает на батл свою маленькую дочь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

И девочка в свою очередь, вовсе не стесняется и начинает кружиться в такт трека Монатика.

Читайте также: «Опять бюджет на iPhone потратил»: в Сети устроили «батл» фотожаб на Медведева

Посмотрите видео и отличное настроение утром вам обеспечено!

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сеть, Видео, Монатик

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:40 » Автор: Едгар Букмирза
     557
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали трогательный ролик про папу. Видео В Сети показали трогательный ролик про папу. Видео

Любовь родителей не имеет границ.

Маленькая девочка довела Монатика до слез. Видео Маленькая девочка довела Монатика до слез. Видео

Причиной слез на лице певца стало великолепное выступление его подопечной Данелии Тулешовой на "Голос.Діти-4".

Папа-экстремал научил свою маленькую дочь паркуру. Видео Папа-экстремал научил свою маленькую дочь паркуру. Видео

Папу зовут Руэль. Он со своим семейством живет в Англии.

Хит сети: Немецкий диджей играет на иголках кактуса. Видео Хит сети: Немецкий диджей играет на иголках кактуса. Видео

Немецкий диджей Даниэль Гоурски (Daniel Gourski) решил использовать в работе над своими треками кактус.

Хит сети: зажигательный танец отца и дочки под Sia «Chandelier». Видео Хит сети: зажигательный танец отца и дочки под Sia «Chandelier». Видео

Папа и его маленькая дочка стали настоящими звездами сети.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх