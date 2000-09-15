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Жириновский открыто призвал россиян устраивать теракты. Видео
Депутат Госдумы призвал ускорить работу над разработкой новых видов вооружения.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, недавно избивший украинца на митинге, в очередной раз оскандалился, призвав россиян устраивать диверсии в странах Запада «чужими руками, чтобы никто не мог обвинить».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
В сети набирает популярность выступление одиозного политика в эфире программы на телеканале Россия 1, где он рассказывает о том, что Россия - самое сильное государство в мире, и как нужно поставить на место Британию, обвиняющую россиян в отравлении экс-агента ГРУ Скрипаля на своей территории.
«Ночью у британских берегов всплывают подводные лодки», - описал он сюрреалистический сценарий.
В комментариях к видео Twitter-пользователи выразили мнение о том, что Россию и так сегодня не уважают.
«Бешеную собаку пристреливают», - напоминает Сергей Жилкин.
Читайте также: Жириновский развеселил объяснением любви россиян к вЂњБоярышникуВ»
«Или медленно душат, если собака размером с целое государство», - вторит ему пользователь Растиковая Федераска.
Сергей Макаров, в свою очередь, отмечает, что проблема даже не в том, что Жириновский несет полный бред, а в том, что с ним соглашаются.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, недавно избивший украинца на митинге, в очередной раз оскандалился, призвав россиян устраивать диверсии в странах Запада «чужими руками, чтобы никто не мог обвинить».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
В сети набирает популярность выступление одиозного политика в эфире программы на телеканале Россия 1, где он рассказывает о том, что Россия - самое сильное государство в мире, и как нужно поставить на место Британию, обвиняющую россиян в отравлении экс-агента ГРУ Скрипаля на своей территории.
«Ночью у британских берегов всплывают подводные лодки», - описал он сюрреалистический сценарий.
В комментариях к видео Twitter-пользователи выразили мнение о том, что Россию и так сегодня не уважают.
«Бешеную собаку пристреливают», - напоминает Сергей Жилкин.
Читайте также: Жириновский развеселил объяснением любви россиян к вЂњБоярышникуВ»
«Или медленно душат, если собака размером с целое государство», - вторит ему пользователь Растиковая Федераска.
Сергей Макаров, в свою очередь, отмечает, что проблема даже не в том, что Жириновский несет полный бред, а в том, что с ним соглашаются.
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