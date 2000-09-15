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Жириновский открыто призвал россиян устраивать теракты. Видео

Жириновский открыто призвал россиян устраивать теракты. ВидеоДепутат Госдумы призвал ускорить работу над разработкой новых видов вооружения.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, недавно избивший украинца на митинге, в очередной раз оскандалился, призвав россиян устраивать диверсии в странах Запада «чужими руками, чтобы никто не мог обвинить».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

В сети набирает популярность выступление одиозного политика в эфире программы на телеканале Россия 1, где он рассказывает о том, что Россия - самое сильное государство в мире, и как нужно поставить на место Британию, обвиняющую россиян в отравлении экс-агента ГРУ Скрипаля на своей территории.

«Ночью у британских берегов всплывают подводные лодки», - описал он сюрреалистический сценарий.

В комментариях к видео Twitter-пользователи выразили мнение о том, что Россию и так сегодня не уважают.

«Бешеную собаку пристреливают», - напоминает Сергей Жилкин.

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«Или медленно душат, если собака размером с целое государство», - вторит ему пользователь Растиковая Федераска.

Сергей Макаров, в свою очередь, отмечает, что проблема даже не в том, что Жириновский несет полный бред, а в том, что с ним соглашаются.

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 Теги: Жириновский, Видео, теракты

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Сегодня, 00:02 » Автор: Едгар Букмирза
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