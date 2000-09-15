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В зоне ООС взорвался военный склад сепаратистов. Видео

В зоне ООС взорвался военный склад сепаратистов. Видео Боеприпасы террористов взлетели на воздух.

На Приазовье оккупанты обстреливают позиции украинских воинов из БМП и минометов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В свою очередь украинские военные открыли ответный огонь.

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Они попали в арсенал боеприпасов, который горел всю ночь.

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 Теги: Донбасс, склад

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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