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Впечатляющие кадры тайфуна на Филиппинах. Видео

Впечатляющие кадры тайфуна на Филиппинах. Видео Стихия уже забрала не менее 14 жизней.

Мощный тайфун обрушился на город Баггао в провинции Кагаян на северо-востоке Филиппин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на New-S.

«Мощный тайфун с ветром, достигает скорости более 200 км / ч, обрушился на северную оконечность Филиппин», - говорится в сообщении.

Фрэнсис Толентино, политический советник президента Родриго Дутерте, заявил, что в результате шторма погибли 14 человек.

Два спасатели погибли, пытаясь освободить людей, которые попали под оползень в горном районе Кордильера. Еще одно тело было найдено в реке в Маниле.

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Власти Филиппин заранее эвакуировали тысячи жителей, закрыли школы и отправили спасателей и военнослужащих для оказания помощи

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 Теги: Филиппины, тайфун

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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