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При посадке пассажирского самолета загорелся двигатель. Видео

При посадке пассажирского самолета загорелся двигатель. Видео В момент инцидента на борту находилось 99 человек.

В столице Казахстана Астане у самолета Airbus А320 после посадки в аэропорту загорелся двигатель в субботу, 15 сентября. Видео инцидента публикует Комитет гражданской авиации Казахстана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Возгорание левого двигателя произошло, когда лайнер заруливал на стоянку. К настоящему времени пожарный расчет аэропорта уже потушил огонь.

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В момент инцидента на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

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 Теги: Казахстан, самолет, пожар

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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