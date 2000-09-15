В Сети появился трейлер нового фильма с Хью Джекманом. Видео

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В сети появился трейлер фильма «Анестезия». Видео В 2016 году на экраны выйдет новый фильм режиссера Тима Блейка Нельсона "Анестезия" (Anesthesia), одну из ролей в котором сыграла Кристен Стюарт.