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В Сети появился трейлер нового фильма с Хью Джекманом. Видео

В Сети появился трейлер нового фильма с Хью Джекманом. Видео Политическая драма выйдет 17 января.

Джекман играет политика по имени Гэри Харт, который в 1987 году баллотировался на пост президента от Демократической партии США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Он лидировал в предвыборной гонке, но из-за обвинений СМИ в внебрачных связях его рейтинг упал и он проиграл выборы.

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В картине также снимались Вера Фармига и Дж. К. Симмонс.

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 Теги: Хью Джекман, трейлер

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