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В Сети появился трейлер нового фильма с Хью Джекманом. Видео
Политическая драма выйдет 17 января.
Джекман играет политика по имени Гэри Харт, который в 1987 году баллотировался на пост президента от Демократической партии США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Он лидировал в предвыборной гонке, но из-за обвинений СМИ в внебрачных связях его рейтинг упал и он проиграл выборы.
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В картине также снимались Вера Фармига и Дж. К. Симмонс.
Джекман играет политика по имени Гэри Харт, который в 1987 году баллотировался на пост президента от Демократической партии США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Он лидировал в предвыборной гонке, но из-за обвинений СМИ в внебрачных связях его рейтинг упал и он проиграл выборы.
Читайте также: Впечатляющие кадры тайфуна на Филиппинах. Видео
В картине также снимались Вера Фармига и Дж. К. Симмонс.
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