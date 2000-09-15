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Панорамы Мелитополя удивили своей красотой. Видео

Панорамы Мелитополя удивили своей красотой. Видео В последнее время город преобразился.

Таким красивым и уютным Мелитополь ещё не был никогда. Об этом говорят не только жители города, но и гости, мелитопольцы, которые живут в других странах и городах, и приезжают навестить малую Родину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ria-M.

Автор ролика о Мелитополе Дмитрий Антифеев остановил своё внимание на глобальных объектах благоустройства, которые изменили город буквально до неузнаваемости: 23-я школа, стадион Спартак, пруд и фонтан в парке, мурал, сквер Дружбы народов и инсталляция с зонтиками.

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Эти и другие изюминки Мелитополя вошли в сюжет видеоролика.

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 Теги: Мелитополь, видео

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