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Панорамы Мелитополя удивили своей красотой. Видео
В последнее время город преобразился.
Таким красивым и уютным Мелитополь ещё не был никогда. Об этом говорят не только жители города, но и гости, мелитопольцы, которые живут в других странах и городах, и приезжают навестить малую Родину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ria-M.
Автор ролика о Мелитополе Дмитрий Антифеев остановил своё внимание на глобальных объектах благоустройства, которые изменили город буквально до неузнаваемости: 23-я школа, стадион Спартак, пруд и фонтан в парке, мурал, сквер Дружбы народов и инсталляция с зонтиками.
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Эти и другие изюминки Мелитополя вошли в сюжет видеоролика.
Таким красивым и уютным Мелитополь ещё не был никогда. Об этом говорят не только жители города, но и гости, мелитопольцы, которые живут в других странах и городах, и приезжают навестить малую Родину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ria-M.
Автор ролика о Мелитополе Дмитрий Антифеев остановил своё внимание на глобальных объектах благоустройства, которые изменили город буквально до неузнаваемости: 23-я школа, стадион Спартак, пруд и фонтан в парке, мурал, сквер Дружбы народов и инсталляция с зонтиками.
Читайте также: Впечатляющие кадры тайфуна на Филиппинах. Видео
Эти и другие изюминки Мелитополя вошли в сюжет видеоролика.
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