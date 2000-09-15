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В Киеве полицейским пришлось усмирять пьяного водителя наручниками. Видео
Во время парковки водитель врезался в столб
В ночь на 16 сентября в центре Киева на Бессарабской площади остановили Chevrolet Alero. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Подозрительный автомобиль заметили очевидцы и сообщили на 102. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.
Как рассказали свидетели, они увидели, что на парковку подъезжает Chevrolet. Перед остановкой машина врезалась в столб дорожного знака. После чего, двое молодых людей вышли из машины и отправились в супермаркет Billa. Уже тогда очевидцы заподозрили, что водитель пьян.
После возвращения в автомобиль нетрезвые парни пытались уехать. Однако свидетели задержали их до прибытия патрульной полиции. Парень, который был за рулем, начал переговариваться с полицейскими. Его неоднократно предупреждали, что вести себя нужно корректно. Все замечания патрульных были проигнорированы. Именно поэтому подозреваемого заломали и одели на него наручники.
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Парень не соглашался с тем, что сидел за рулем транспортного средства и никто никуда не ехал. В результате, молодого человека посадили в патрульный автомобиль и доставили в управление полиции. Подробности происшествия установит следствие.
В ночь на 16 сентября в центре Киева на Бессарабской площади остановили Chevrolet Alero. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Подозрительный автомобиль заметили очевидцы и сообщили на 102. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.
Как рассказали свидетели, они увидели, что на парковку подъезжает Chevrolet. Перед остановкой машина врезалась в столб дорожного знака. После чего, двое молодых людей вышли из машины и отправились в супермаркет Billa. Уже тогда очевидцы заподозрили, что водитель пьян.
После возвращения в автомобиль нетрезвые парни пытались уехать. Однако свидетели задержали их до прибытия патрульной полиции. Парень, который был за рулем, начал переговариваться с полицейскими. Его неоднократно предупреждали, что вести себя нужно корректно. Все замечания патрульных были проигнорированы. Именно поэтому подозреваемого заломали и одели на него наручники.
Читайте также: В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
Парень не соглашался с тем, что сидел за рулем транспортного средства и никто никуда не ехал. В результате, молодого человека посадили в патрульный автомобиль и доставили в управление полиции. Подробности происшествия установит следствие.
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