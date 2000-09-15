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Во Львове состоялся ароматный фестиваль кофе. Видео

Во Львове состоялся ароматный фестиваль кофе. ВидеоЗападноукраинский город в очередной раз подтвердил свои претензии на статус "кофейной столицы" Украины.

Во Львове мастера приготовления кофе соревновались в мастерстве между собой и удивляли кофеманов интересными выдумками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

В частности, в одной из кофеен угощали туристов "запаянным" кофе. Об этом говорится в сюжете ТСН. "Развлекаем клиентов, можем поджечь салфетку, чтобы добавить экшн", - признается бариста Григорий Онишко. Подруги из Литвы боятся разве что за свои прически – надевают каски, которые тут раздают заранее. Запаянный кофе – и зрелищный, и вкусный, особенно карамелизированная корочка, которую делают именно с помощью огня. "Очень интересно, но немного страшно", - признаются клиенты. В одной из старейших кофеен Львова кофе готовят по-восточному – в турке.

"Все самое вкусное собрано в этой плотной пенке", - объясняют там. После чашки-другой львовянам и туристам независимые эксперты предлагают проголосовать, где же они отведали самый вкусный напиток.

Отдельно проходит чемпионат среди бариста – они определяют сорта кофе на вкус. "Из каждого треугольника нужно выбрать лишнюю чашку. К примеру, у вас есть две Бразилии и Кения – вот Кению надо отставить", - пояснил участник соревнований Андрей. И хоть у Львова слава кофейного города, неожиданно побеждает бариста из Днепра – Владислав Демиденко. "После Львова на кофе можно ехать в Днепр", - шутит организатор фестиваля Андрей Сидор. Зато сам Владислав Демиденко поедет в Барселону – соревноваться за Украину на международном конкурсе бариста.

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А вот где же во Львове варят вкуснейший кофе – станет известно в воскресенье. Голоса туристов и горожан традиционно считают в последний день фестиваля.


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 Теги: Львов, кофе

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