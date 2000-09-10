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На Гонконг обрушился разрушительный тайфун "Мангхут". Видео
16 сентября мощнейший тайфун «Мангхут» достиг берегов Китая.
Накануне тайфун прошел через Филиппины, оставив после себя как минимум 59 жертв. Это самый сильный тайфун, зарегистрированный в Китае за все время наблюдений, - говорят местные власти. Скорость ветра достигает 160 км в час, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света.
Ветер с ливнем пришел в Гонконг, а затем в густонаселенную провинцию Гуандун в воскресенье днем. Штормовой ветер разбивал окна, отрывал части зданий и крыши; волны заливали прибрежные отели и рестораны, вода несла по улицам автомобили.
Более 100 человек получили ранения.
В Гуандуне почти полмиллиона человек эвакуированы из семи городов. Школы закрылись до вторника, и скоростная железнодорожная линия временно остановлена. В южной провинции Фуцзянь официальные лица приказали тысячам рыболовных судов вернуться в гавань и закрыли строительные площадки вблизи побережья.
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Справка: ураганы, возникающие и развивающиеся в тропической части Тихого океана, называются тайфунами. Основное различие между тихоокеанскими тайфунами и атлантическими ураганами заключается в их размерах: тайфуны обычно охватывают значительно большую площадь, чем ураганы.
Накануне тайфун прошел через Филиппины, оставив после себя как минимум 59 жертв. Это самый сильный тайфун, зарегистрированный в Китае за все время наблюдений, - говорят местные власти. Скорость ветра достигает 160 км в час, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг Света.
Ветер с ливнем пришел в Гонконг, а затем в густонаселенную провинцию Гуандун в воскресенье днем. Штормовой ветер разбивал окна, отрывал части зданий и крыши; волны заливали прибрежные отели и рестораны, вода несла по улицам автомобили.
Более 100 человек получили ранения.
В Гуандуне почти полмиллиона человек эвакуированы из семи городов. Школы закрылись до вторника, и скоростная железнодорожная линия временно остановлена. В южной провинции Фуцзянь официальные лица приказали тысячам рыболовных судов вернуться в гавань и закрыли строительные площадки вблизи побережья.
Читайте также: На Филиппины обрушился мощный тайфун, число жертв растет
Справка: ураганы, возникающие и развивающиеся в тропической части Тихого океана, называются тайфунами. Основное различие между тихоокеанскими тайфунами и атлантическими ураганами заключается в их размерах: тайфуны обычно охватывают значительно большую площадь, чем ураганы.
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