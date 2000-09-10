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Роналду «поиздевался» над журналистом. Видео

Роналду «поиздевался» над журналистом. ВидеоРаботник клубного телевидения говорил перед камерой.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду покривлялся в эфире клубного телевидения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Эпизод произошел во время съемок одного из сюжетов с тренировки чемпионов Италии.

В это время к нему подбежал 33-летний Роналду и принялся передразнивать журналиста.

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После трех туров чемпионата Италии в активе Роналду одна голевая передача и ни одного гола. В воскресенье, 16 сентября, "Ювентус" проведет домашний матч 4-го тура Серии А против "Сассуоло".

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 Теги: Роналду, Видео, журналист

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