В Сети показали спасение женщины на 8 месяце беременности из глубокого колодца. Видео

Смелый полицейский, не дожидаясь спасателей.



Благодаря моментальной реакции полицейского мать и ее нерожденный ребенок были вытащены из колодца.



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В Китае смелый полицейский, не дожидаясь спасателей, первым был опущен в колодец вниз головой, чтобы вытащить пострадавшую.



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Через пол-часа она была уже по пути в больницу.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Благодаря моментальной реакции полицейского мать и ее нерожденный ребенок были вытащены из колодца.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua В Китае смелый полицейский, не дожидаясь спасателей, первым был опущен в колодец вниз головой, чтобы вытащить пострадавшую.Через пол-часа она была уже по пути в больницу.



