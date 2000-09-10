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В Сети показали спасение женщины на 8 месяце беременности из глубокого колодца. Видео

В Сети показали спасение женщины на 8 месяце беременности из глубокого колодца. ВидеоСмелый полицейский, не дожидаясь спасателей.

Благодаря моментальной реакции полицейского мать и ее нерожденный ребенок были вытащены из колодца.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В Китае смелый полицейский, не дожидаясь спасателей, первым был опущен в колодец вниз головой, чтобы вытащить пострадавшую.

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Через пол-часа она была уже по пути в больницу.

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 Теги: сеть, видео, спасение

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