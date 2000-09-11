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Ливень в Бердянске затопил городские улицы. Видео
Теперь Бердянск напоминает Венецию.
В результате ливня в Бердянске (Запорожская область) подтопило часть улиц и частных домовладений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.
После интенсивных осадков 16 сентября некоторые улицы залиты водой, местами уровень воды составляет примерно до 20-25 см.
Без электроснабжения остались около четырех тысяч абонентов.
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Ливень затопил частные подворья, улицы и даже местный транспорт.
В результате ливня в Бердянске (Запорожская область) подтопило часть улиц и частных домовладений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.
После интенсивных осадков 16 сентября некоторые улицы залиты водой, местами уровень воды составляет примерно до 20-25 см.
Без электроснабжения остались около четырех тысяч абонентов.
Читайте также: Впечатляющие кадры тайфуна на Филиппинах. Видео
Ливень затопил частные подворья, улицы и даже местный транспорт.
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