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Раздел: Видеоновости  
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Около торгового центра в Киеве сгорела машина. Видео

Около торгового центра в Киеве сгорела машина. Видео Автомобиль был припаркован на стоянке под ТЦ,

Вчера в вечернее время в Киев на парковке Dream Town загорелся автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

Как сообщают источники, сегодня в Киеве на Оболони на парковке Dream Town, поблизости от NOVUS загорелся и сгорел автомобиль Daewoo.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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На месте работали спасатели ГСЧС и патрульная полиция. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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 Теги: Киев, парковка, пожар

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