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Около торгового центра в Киеве сгорела машина. Видео
Автомобиль был припаркован на стоянке под ТЦ,
Вчера в вечернее время в Киев на парковке Dream Town загорелся автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Как сообщают источники, сегодня в Киеве на Оболони на парковке Dream Town, поблизости от NOVUS загорелся и сгорел автомобиль Daewoo.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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На месте работали спасатели ГСЧС и патрульная полиция. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Вчера в вечернее время в Киев на парковке Dream Town загорелся автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.
Как сообщают источники, сегодня в Киеве на Оболони на парковке Dream Town, поблизости от NOVUS загорелся и сгорел автомобиль Daewoo.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Читайте также: Ливень в Бердянске затопил городские улицы. Видео
На месте работали спасатели ГСЧС и патрульная полиция. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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