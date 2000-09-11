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В Киеве электромобиль врезался в остановку. Видео
В результате аварии пострадали два человека.
В Киеве около станции метро Минская водитель сервиса Uber на высокой скорости въехал в остановку общественного транспорта и сбил двоих человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Daily.
По информации свидетелей, после аварии водитель Nissan Leaf пытался скрыться.
По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что мужчина отвлекся. Таксист отрицает наличие алкоголя в крови, однако трезвость мужчины должен проверить нарколог.
В пресс-службе полиции Киева сообщили о двух пострадавших.
"К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство. Однако две женщины получили телесные повреждения: по предварительной информации врачей, у одной пострадавшей травма руки, у другой - закрытая черепно-мозговая травма", - сказано в сообщении.
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На данный момент на месте происшествия работают медики и правоохранители.
В Киеве около станции метро Минская водитель сервиса Uber на высокой скорости въехал в остановку общественного транспорта и сбил двоих человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Daily.
По информации свидетелей, после аварии водитель Nissan Leaf пытался скрыться.
По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что мужчина отвлекся. Таксист отрицает наличие алкоголя в крови, однако трезвость мужчины должен проверить нарколог.
В пресс-службе полиции Киева сообщили о двух пострадавших.
"К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство. Однако две женщины получили телесные повреждения: по предварительной информации врачей, у одной пострадавшей травма руки, у другой - закрытая черепно-мозговая травма", - сказано в сообщении.
Читайте также: Около торгового центра в Киеве сгорела машина. Видео
На данный момент на месте происшествия работают медики и правоохранители.
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