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В Сети показали, как тайфун налетел на свадебную церемонию. Видео

В Сети показали, как тайфун налетел на свадебную церемонию. Видео Стихия испортила людям праздник.

Тайфун «Мангхут», бушевавший на Филиппинах, вмешался в свадьбу местных жителей. На видео видно, как молодожены вместе проходят по дорожке среди гостей, но в какой-то момент появляется громкий шум и грохот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

Через несколько секунд раздался мощный грохот грома, после чего выключилось все электричество. Гости в панике стали разбегаться и искать укрытия.

«Это случилось очень быстро. Все радовались, но потом мы услышали звук и увидели вспышку в окнах», - рассказал жених.

По его словам, что-то обрушилось на крышу, и начался сильный ветер, все гости были в панике.

В результате происшествия никто не пострадал, однако невеста до сих пор пребывает в шоковом состоянии.

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Всего жертвами тайфуна стали 25 человек. В Китае ввели режим самой высокой погодной опасности из-за приближающейся стихии.

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 Теги: Филиппины, тайфун, свадьба

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