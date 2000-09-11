В Сети показали, как тайфун налетел на свадебную церемонию. Видео

Стихия испортила людям праздник.



Тайфун «Мангхут», бушевавший на Филиппинах, вмешался в свадьбу местных жителей. На видео видно, как молодожены вместе проходят по дорожке среди гостей, но в какой-то момент появляется громкий шум и грохот, сообщает



Через несколько секунд раздался мощный грохот грома, после чего выключилось все электричество. Гости в панике стали разбегаться и искать укрытия.



«Это случилось очень быстро. Все радовались, но потом мы услышали звук и увидели вспышку в окнах», - рассказал жених.



По его словам, что-то обрушилось на крышу, и начался сильный ветер, все гости были в панике.



В результате происшествия никто не пострадал, однако невеста до сих пор пребывает в шоковом состоянии.



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Всего жертвами тайфуна стали 25 человек. В Китае ввели режим самой высокой погодной опасности из-за приближающейся стихии.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Тайфун «Мангхут», бушевавший на Филиппинах, вмешался в свадьбу местных жителей. На видео видно, как молодожены вместе проходят по дорожке среди гостей, но в какой-то момент появляется громкий шум и грохот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести Через несколько секунд раздался мощный грохот грома, после чего выключилось все электричество. Гости в панике стали разбегаться и искать укрытия.«Это случилось очень быстро. Все радовались, но потом мы услышали звук и увидели вспышку в окнах», - рассказал жених.По его словам, что-то обрушилось на крышу, и начался сильный ветер, все гости были в панике.В результате происшествия никто не пострадал, однако невеста до сих пор пребывает в шоковом состоянии.Всего жертвами тайфуна стали 25 человек. В Китае ввели режим самой высокой погодной опасности из-за приближающейся стихии.



