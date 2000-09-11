Раздел: Видеоновости
В Сети показали, как тайфун налетел на свадебную церемонию. Видео
Стихия испортила людям праздник.
Тайфун «Мангхут», бушевавший на Филиппинах, вмешался в свадьбу местных жителей. На видео видно, как молодожены вместе проходят по дорожке среди гостей, но в какой-то момент появляется громкий шум и грохот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Через несколько секунд раздался мощный грохот грома, после чего выключилось все электричество. Гости в панике стали разбегаться и искать укрытия.
«Это случилось очень быстро. Все радовались, но потом мы услышали звук и увидели вспышку в окнах», - рассказал жених.
По его словам, что-то обрушилось на крышу, и начался сильный ветер, все гости были в панике.
В результате происшествия никто не пострадал, однако невеста до сих пор пребывает в шоковом состоянии.
Читайте также: В Киеве электромобиль врезался в остановку. Видео
Всего жертвами тайфуна стали 25 человек. В Китае ввели режим самой высокой погодной опасности из-за приближающейся стихии.
Тайфун «Мангхут», бушевавший на Филиппинах, вмешался в свадьбу местных жителей. На видео видно, как молодожены вместе проходят по дорожке среди гостей, но в какой-то момент появляется громкий шум и грохот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Через несколько секунд раздался мощный грохот грома, после чего выключилось все электричество. Гости в панике стали разбегаться и искать укрытия.
«Это случилось очень быстро. Все радовались, но потом мы услышали звук и увидели вспышку в окнах», - рассказал жених.
По его словам, что-то обрушилось на крышу, и начался сильный ветер, все гости были в панике.
В результате происшествия никто не пострадал, однако невеста до сих пор пребывает в шоковом состоянии.
Читайте также: В Киеве электромобиль врезался в остановку. Видео
Всего жертвами тайфуна стали 25 человек. В Китае ввели режим самой высокой погодной опасности из-за приближающейся стихии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter