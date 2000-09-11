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В Сети показали тизер необычного сериала. Видео

В Сети показали тизер необычного сериала. Видео Жанр нового сериала - черная комедия.

Режиссером проекта выступил Фукунага, который снимал первый сезон сериала "Настоящий детектив", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Шоу - это черная комедия, действие которой разворачивается в недалеком будущем. В центре сюжета - двое незнакомцев Энни Ландсберг (Эмма Стоун) и Оуэн Милгром (Джона Хилл). Каждый из них страдает от собственных проблем, которые не дают им жить нормально: Оуэн долгие годы борется с шизофренией, а у Энни - затяжная депрессия.

Устав от этого, они решаются принять участие в экспериментальном фармацевтическом исследовании, которое поможет испытуемым избавиться психических расстройств и "отремонтировать" свой ум.

Но в результате что-то, как всегда, идет не по плану и реабилитация превращается в пугающие игры ума, где невозможно отличить реальный мир от вымышленного. Вместе с тем оказывается, что главные герои странным образом связаны и, возможно, все это время они искали друг друга.

В проекте будет 10 эпизодов. Кроме Эммы Стоун и Джонни Хилла, в сериале снялись также Джастин Теру, Салли Филд, аралин Андерсон и Соно Мидзуно.

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Премьера сериала состоится на Netflix уже 21 сентября 2018.

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 Теги: Маньяк, тизер

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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