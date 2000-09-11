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В недостроенной киевской пятиэтажке потушили крупный пожар. Видео

В недостроенной киевской пятиэтажке потушили крупный пожар. Видео Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Тревожный звонок оперативный дежурный столичных спасателей принял в семь минут седьмого вечера 16 сентября. Пришла информация о возгорании в Шевченковском районе Киева, здания 16А по улице Ясногорской, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

Пламя объяло крышу незавершенной пятиэтажки жилого комплекса «Ясногорский». На место огненной стихии в оперативном темпе прибыли пятьдесят два пожарных и восемнадцать единиц специальной техники по укрощению пламени. Глазам спасателей предстала охваченная пламенем крыша недостроенного жилого дома в 5 этажей, имеющего название ЖК «Ясногорский».

Пламя захватило огромную площадь в восемьсот квадратных метров. Так что киевским огнеборцам пришлось потрудиться на славу. И все-таки профессионализм сыграл свою роль. Распространение пламени было прекращено в 22 минут восьмого вечера. А в 39 минут восьмого огонь полностью укротили.

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Несмотря на масштабность ЧП, пострадавших в нем не было. Правоохранители расследуют причину возгорания.

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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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